Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

TAKIMI TEBRİK ETTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Erdoğan, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

BARIŞ ALPER FORMA HEDİYE ETTİ

Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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