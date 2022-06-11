Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title