Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı." AA / Ferdi Türkten - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Güncel Haberler

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