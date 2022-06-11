Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı."
AA / Ferdi Türkten - Güncel