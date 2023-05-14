Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü Mesajı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle Twitter hesabından yayınlandığı mesajda, 'Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle Twitter hesabından yayınlandığı mesajda, "Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Twitter hesabından Anneler Günü vesilesiyle mesaj yayınladı. Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title