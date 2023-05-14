Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle Twitter hesabından yayınlandığı mesajda, 'Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle Twitter hesabından yayınlandığı mesajda, "Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Twitter hesabından Anneler Günü vesilesiyle mesaj yayınladı. Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."