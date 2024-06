Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında 355 milyar dolar ihracatla kapattık

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin dış ticarette, sizin de emeklerinizle yazdığı başarı hikayesini yalnızca biz değil rakamlarla çok net bir şekilde söylüyor. Rusya - Ukrayna Savaşı'na ve 6 Şubat depremlerine rağmen hamdolsun 2023 senesinde ihracatta güzel bir yıl geçirdik. 2023 yılının 255, 4 milyar doları mal ihracatı, 101, 7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık" dedi.

"2002'DE BİR HAFTADA YAPTIĞIMIZ İHRACATI ARTIK BİR GÜNDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31'inci Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Genel Kurul üyelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kültürümüzde malum, marifet iltifata tabidir. Başarıyı takdir hakkı teslim etmenin yanı sıra yeni başarıların da önünün açılmasını sağlar. Az önce Sayın Başkan, değerli Ticaret Bakanımız ihracatçılarımızın Türkiye ekonomisine katkılarının detaylı bize anlattılar. Bu ülkenin herhangi bir vatandaşının rakamların açıkça ortaya koyduğu böylesi bir başarıdan gurur duymaması mümkün değil. Sizlerin nezdinde 150 bin ihracatçımızın her birine Türk Malı damgasını taşıyan ürünlerimizi dünyanın dört bir ucuna ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum, ihracatçılarımızı ticaret diplomasisinin öncü neferleri, akıncıları, Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz. Bugüne kadar sizlerle yol yürümekten hem bahtiyarlık hem de büyük şeref duydum. Yürüttüğümüz çalışmalarda daima yanınızda oldum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak kapımızı sizlere sonuna kadar açık tuttuk. Her meselenizde bizzat ilgilenmeye, sorunlarınıza pratik, sürdürülebilir, kalıcı çözümler bulmaya gayret ettik. Siz çalıştınız, biz de size yardım ettik. Siz ürettiniz, biz de sizi destekledik. Siz ihraç ettiniz, biz de sizin işlerinizi kolaylaştırdık. Siz yeni pazarlar aradınız, biz de sizin yolunuzu açtık. Ülkemizi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığımız her görüşmenin gündeminde mutlaka sizleri talepleri de vardı. Hemen her yurt dışı ziyaretimize sizlerin de iştirak etmesini sağladık. Anlaşmalarla, forumlarla, fuarlarla ve etkinliklerle ülkemizle dünyanın geri kalanı arasında ticari köprüler kurduk. Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden bugünkü seviyelerine sizlerle beraber getirdik. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"SALON SİYASETÇİLERİ BUNLARI BİLMİYOR OLABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatı ülke sathına yaydık, hatta ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. 2023 yılında 48 ilimizde ilk bin ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir. Salon siyasetçileri bunları bilmiyor olabilir. Fildişi kulelerinde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir. Ama bu gerçekleri işin içinde olan, elini taşın altına koyan dünyanın dört bir köşesine Türk mallarını götüren siz kardeşlerim çok ama çok iyi biliyor. Sadece 2024'ün ilk beş ayında 42 ülkeye 79 heyet düzenleyen TİM mensupları, Türk ekonomisinin muazzam potansiyelini çok iyi görüyorum. Biz başkalarının ne dediğine değil, size bakıyoruz. Sizinle yol yürüyoruz" dedi.

"İHRACAT TÜRK EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da yoldaşlığımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Gerek Cumhurbaşkanı yardımcım, gerek Ticaret Bakanım, gerekse diğer ilgili tüm bakanlarımız her zaman sizin yanınızdadır. Şahsım ve yakın mesai arkadaşlarım aynı şekilde sizlerin en büyük destekçisidir. İhracatçımızın, sanayicimizin, yerli yabancı yatırımcımızın, üreticimizin ulaşamadığı hiçbir bürokrat, hiçbir siyasetçi olamaz, olmamalıdır. Halkımızla, iş dünyasıyla, reel sektörle arasına mesafe koyanlarla kimse kusura bakmasın ama biz de aramıza mesafe koymaktan çekineceğiz. Her fırsatta tekrarlıyorum. İhracat Türk ekonomisinin lokomotifidir. İhracat, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en kestirme yoludur. Türkiye tüketerek değil, üreterek istihdam oluşturarak, ihracat yaparak, büyümek zorunda olan bir ülkedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin temsil ettiği 150 bin kardeşimiz ülkemiz adına işte böyle önemli bir görev icra etmektedir" diye konuştu.

"2023 YILINI TOPLAM 355 MİLYAR DOLAR İHRACATLA KAPATTIK"

Erdoğan, "Sizler çabalarınızla Türkiye'nin tanıtımına, Türk ürünlerinin küresel birer markaya dönüşmesine de imkan sağlıyorsunuz. Dolayısıyla kimsenin bütün bu emeklerini heba etmesine, engellemesine, işi yokuşa sürerek zorlaştırmasına izin veremeyiz. Türkiye'ye inandığınız, Türkiye'ye güvendiğiniz, Türkiye'nin potansiyelini değerlendirdiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, Türkiye'nin dış ticarette, sizin de emeklerinizle yazdığı başarı hikayesini yalnızca biz değil rakamlarla çok net bir şekilde söylüyor. Rusya - Ukrayna Savaşı'na ve 6 Şubat depremlerine rağmen hamdolsun 2023 senesinde ihracatta güzel bir yıl geçirdik. 2023 yılının 255, 4 milyar doları mal ihracatı, 101, 7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık" dedi.

"MAYIS AYI İHRACATIMIZ AYNI ZAMANDA TÜM AYLARIN EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT DEĞERİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ihracat miktarıyla geçen sene Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlarla bunu bir üst seviyeye taşıdık. 24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Bu rekor yeni bir rekor da beraberinde getirmiştir. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu. Mayıs ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla yine rekor kırdık. İhracattaki güzel haberlere ithalat tarafından gelen olumlu veriler de eşlik ediyor. İthalatımızdaki düşüş eğilimi Mayıs ayında da devam etti. İthalatımız Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında geriledi. 2024 yılı Mayıs ayında ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın da etkisiyle dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47,8 düşüş gösterdi" diye konuştu.