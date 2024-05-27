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Çin, kruvaziyer turistlerine vizesiz giriş imkanı sağlıyor

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Mediterranea adlı kruvaziyer gemisi, Çin'in Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na yanaşarak 2.400'den fazla yolcusunu indirdi. Çin'in yeni vizesiz giriş politikasıyla yaklaşık 800 yabancı turist kolaylıkla ülkeye giriş yapabildi. 2024 yılında Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'nın 100 kruvaziyer gemisi ve 300.000'den fazla turist ağırlaması bekleniyor.

ÇEKİM TARİHİ: 24 Mayıs 2024

Mediterranea adlı kruvaziyer gemisi ve turistlerin çeşitli görüntüleri

Mediterranea adlı kruvaziyer gemisi Cuma günü 2.400'den fazla yolcusuyla Çin'in Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na yanaştı.

Gemideki yaklaşık 800 yabancı Turist, Çin'in yeni vizesiz giriş politikasının getirdiği kolaylıklardan yararlandı.

Çin, kruvaziyer gemilerinde seyahat eden yabancı turist gruplarının ülkenin kıyı şeridindeki tüm kruvaziyer limanlarından vizesiz giriş yapmasına izin veren bir politikayı 15 Mayıs'ta uygulamaya koymuştu.

Sınır ötesi seyahatlerde daha fazla kolaylık sağlamak için etkili önlemler de alındı.

2024 yılında Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'nın 100 kruvaziyer gemisi ve 300.000'den fazla turist ağırlaması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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