Çin'in İlk Kargo Odaklı Havalimanından İlk Uluslararası Sefer Yapıldı

WUHAN, 1 Nisan (Xinhua) -- Belçika yolcusu bir kargo uçağı, yaklaşık 100 ton yük ile Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hubei Eyaletindeki Ezhou Huahu Havalimanı'ndan kalktı. Bu uçuşla, ülkenin ilk kargo odaklı havalimanının, ilk uluslararası rotası başlamış oldu.

Uçağın operatörü ve Çin'in en büyük hava kargo taşıyıcı firması SF Airlines'a göre, bu rotanın Çin ile Avrupa arasında her hafta iki gidiş-dönüş kargo uçuşu yapması ve 400 tonluk bir hava ekspres kapasitesi sağlaması planlanıyor.

Ezhou Huahu Havalimanı, Temmuz 2022'de faaliyete geçti. Ezhou, çok ufak yolcu kapasitesi ve yoğun kargo trafiğiyle esas olarak kargo odaklı bir havalimanı şeklinde tasarlandı. Havalimanında bu yılın sonuna kadar 40 yurtiçi kargo hattı ve yaklaşık dört uluslararası kargo hattı açılması bekleniyor.

SF Airlines'ın Ezhou Üssü de aynı gün resmen açıldı. SF Airlines'a göre bu üs gelecekte şirket ve diğer havayolları için hizmet sağlayacak.