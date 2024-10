Çin'den Türkiye'ye savunma sanayi alanında başarı hikayesi: Teknoloji transferi anlaşması gerçekleşti

YÜKSEK lisans eğitimini Çin'de tamamlayan Özlem Uzunkaya, savunma sanayi alanında ithalatla başlayan kariyerini, Çin'deki bir fabrikaya ortak olarak ve Türkiye'ye teknoloji transferi yaparak üretici konumuna dönüştürdü. Kurduğu şirketle sektöründe önemli bir rol üstlenen Uzunkaya, İstanbul Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA EXPO)'nda yaptığı stratejik anlaşmayla fuarda gerçekleşen uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

Savunma sanayinin prestijli fuarlarından biri olan Saha EXPO, ulusal ve uluslararası alanda iş birliklerinin kapılarını aralamaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen uluslararası işbirliklerinden biri de Başarı Global Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş.'nin teknoloji transferini içeren stratejik anlaşması oldu.

Optik nişangah sistemlerinde dünya çapında bilinen ve Özlem uzunkayanın ortağı olduğu Mefo Optical Instrument Inc. LTD ile Saha EXPO'da gerçekleşen imza töreninde, Çin'deki fabrikanın üretim ve AR-GE hattını Türkiye'ye taşınmasına yönelik süreç resmen başlatıldı. 1997 yılından bu yana optik nişangah sektörü tedarikçilerinden biri olan Mefo Optical Instrument Inc. Ltd., Başarı Global Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş'nin Galaxier markası adı altında ürettiği red dot nişangahları, prizma dürbünleri, uzun menzilli tüfek dürbünleri, büyüteçler, lazer nişangahları ve aksesuarları ile tanınıyor.

'KRİTİK ÜRÜNLERİN İTHALAT VE İHRACATINI YAPTIK'

Yüksek lisans eğitimi için Çin'e giden Başarı Global Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzunkaya, savunma sanayi sektörüne 2010 yılında ithalatla giriş yaptı. O dönemde, kritik ürünlerin birçok ülkeden temin edilememesi ve uygulanan ambargolar, Uzunkaya'yı Çin'den ürün tedarik etmeye yöneltti. Ancak, o tedarik etmekle kalmayıp; üretim yapmayı da hedefledi.

'İLK MÜŞTERİMİZ KANADA, ARDINDAN ABD VE ALMANYA ORDULARI OLDU'

Savunma sanayinde yıllarca ithalat ve ihracatla uğraşan Uzunkaya, 2015 yılında Çin'de bir silah üstü nişangah fabrikasının yüzde 45 hissesini satın alarak üretici kimliğini kazandığını anlattı. Uzunkaya, "Birçok çözüm ortağımız bana, 'Özlem Hanım, savunma sanayinde bu kadar kritik ürünler tedarik ediyorsunuz, neden bir savunma sanayi firması değilsiniz?' diye soruyordu. O zaman şu cevabı veriyordum: 'Ben bir üretici değilim. Üretici olduğum gün, şirketimin ismini Savunma Sanayi Teknolojileri olarak değiştireceğim.' ve bu, 2015 yılında nasip oldu. Çünkü o yıl Çin hükümetinin desteğiyle, Çin'de silah üstü nişangah sistemleri üreten bir fabrikanın yüzde 45 hissesini satın aldım ve yatırımcı oldum. O dönemde fabrika yalnızca Çin standartlarında ve sivil kullanım için üretim yapıyordu. Ancak, Çin hükümetinin de desteğini alarak fabrikayı NATO standartlarına çevirdik ve askeri alanda çalışmaya başladık. İlk müşterimiz Kanada, ardından ABD ve Almanya orduları oldu" dedi.

'ÜRÜNLERİMİZİ TSK İHTİYAÇLARINA GÖRE ŞEKİLLENDİRDİK'

Şirketini aynı yıl Türkiye'ye taşıdığını ve kendisinin de Türkiye savunma sanayisinin yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen projelere yöneldiğini aktaran Uzunkaya, "2015 yılında Türkiye'ye dönerek Başarı Global Savunma Sanayi Teknolojileri şirketini kurduk. O zamandan beri, Türkiye'deki birçok nişangah sistemleri kullanan kurum ve ordumuz, ürünlerimizi tercih etmeye başladı. Ayrıca, ürünlerimizi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına göre şekillendirdik" diye konuştu.

'ŞİMDİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ İZİNLERİ İLE TÜRKİYE'YE GELDİK'

"Savunma sanayi ve teknoloji transferi konularını Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte düşünüldüğünde, birçok kişi 'Çin kapalı bir ülke, nasıl teknoloji transferine izin veriyor?' diye merak edebilir. Ancak, hem bizim onların teknolojisine, hem de onların bizim teknolojimize ihtiyaçları var" diyen Uzunkaya, girişimlerinin söz konusu faydalarını bir gün Türkiye'ye aktarmak kaydıyla bu yatırımları gerçekleştirdiğini anlattı. Uzunkaya şöyle konuştu:

"2015 yılında yatırımcı olduğumda, Çin hükümeti ile yaptığım görüşmede bu yatırımı, ileride teknolojiyi ülkeme transfer etmek kaydıyla yapıyorum' dedim. 2015'ten bu yana da fabrikamızı büyüttük, müşteri ağımızı genişlettik ve şimdi teknoloji transferi izinleri ile Türkiye'ye geldik."

AR-GE MERKEZİMİZ VE 120 PATENTLİ ÜRÜNÜMÜZ ARTIK TÜRKİYE'DE

Bugün imzaları atılan anlaşma ile birlikte şirket artık, Çin'deki fabrikasında üretilen ileri teknolojili nişangah sistemlerini Türkiye'de üretecek.

Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltma yolunda önemli bir adım olarak görülen bu teknoloji transferi hakkında konuşan Uzunkaya, "Şu anda 160 patentimiz ve 4 bin çalışanımız bulunuyor. Çin'de 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip iki fabrikamız var. Bu teknoloji transferi sürecinde öncelikle AR-GE merkezimizi Türkiye'ye getiriyoruz. Yakın zamanda Türkiye Patent Kurumu ile Çin Patent Kurumu arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 120 patentimizi de Türkiye'de tescil ettiriyoruz.

'OPTİK MÜHENDİSİ VE KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Özlem Uzunkaya sadece teknoloji transferi yapmakla yetinmediğini, aynı zamanda Türkiye'de optik mühendisliği alanında kalifiye elemanlar yetiştirmeyi de hedeflediğini aktardı. Türkiye'de yeterli sayıda optik mühendisliği bölümü bulunmamasına dikkat çeken Uzunkaya, kurmayı planladığı AR-GE ve üretim merkezinde 600 kişilik uzman bir kadro oluşturmayı planladıklarını paylaştı. Uzunkaya, "Türkiye'deki AR-GE ve üretim merkezimiz 600 kişiyle başlayacak ve ardından fabrikamızı kurarak seri üretime geçeceğiz. AR-GE merkezimiz, kurulacak fabrikanın bir minyatürü olacak. Burada optik mühendisliği alanında kalifiye eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz.Bu alandaki uzmanları montaj, test ve kalite kontrol süreçlerinde yetiştirerek sektöre kazandırmayı amaçlıyoruz dedi.

'BAŞARMIŞ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM'

"Ben bir üretici olduğum gün şirketimin 'İhracat İthalat Şirketi' adını Savunma Sanayi Teknolojileri' olarak değiştireceğim demiştim. Bunu başarmış olmanın gururunu yaşıyorum." diyen Uzunkaya, son olarak savunma sanayindeki yolculuğuna daha büyük hedeflerle devam edeceğini vurguladı.