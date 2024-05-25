CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülsün Bor ve Altan Feyman'ın cenaze törenlerine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor ile haber spikeri Gülgün Feyman'ın babası emekli Kıdemli Albay Altan Feyman'ın cenaze törenlerine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor'un ve haber spikeri Gülgün Feyman'ın hayatını kaybeden babası emekli Kıdemli Albay Altan Feyman'ın cenaze törenlerine katıldı. CHP lideri Özel, Bor ve Feyman ailelerine başsağlığı diledi." ifadeleri kullanıldı.