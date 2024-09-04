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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ESK'nın et ithalatı ihalelerini Polonya BEEF şirketinin kazanmasını eleştirdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) et ithalatı ihalelerini sürekli olarak Polonya BEEF şirketinin kazanmasına ilişkin ciddi iddialar olduğunu belirtti. Adem, ESK'nın şeffaflık ve tarım politikası konusunda açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) et ithalatı ihalelerini sürekli olarak Polonya BEEF şirketinin kazanmasına ilişkin, "ESK tarafından yürütülen et ithalatı ihaleleriyle ilgili ciddi iddialar var. Son dönemde, Polonya BEEF şirketinin sürekli olarak bu ihaleleri kazanması, akıllarda pek çok soru işareti bırakıyor" dedi.

Erhan Adem, ESK'nın et ithalatı ihalelerini sürekli olarak Polonya BEEF şirketinin kazanmasıyla ilgili iddialara yönelik yazılı açıklama yaptı. Adem,  açıklamasında şu hususlara yer verdi:

"Son 1,5 yılda ESK'nın gerçekleştirdiği ihalelerde Polonya BEEF şirketinin sürekli olarak kazandığı görülmektedir. Bu durum, ihalelerin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülüp yürütülmediği konusunda ciddi şüpheler doğurmaktadır. Ayrıca, bu şirketin arkasında Macaristan'da bir Türk firmasının bulunduğu iddiası, sürecin daha da tartışmalı hale gelmesine yol açmaktadır.

Ayrıca, ESK'nın şartnamesinde etçi ve kombine ırk hayvanların kesimlerinin teşvik edildiği belirtilmesine rağmen, Polonya BEEF'in zayıf sütçü ırk hayvanları tercih etmesi, bu ithalatın ekonomik kayıplara yol açtığını ortaya koymaktadır. Sütçü ve etçi ırk hayvan kesimi arasındaki 70 centlik fark, bu süreçte kimlerin kazandığını sorgulamamıza neden olmaktadır. Bu durum, yalnızca tarımsal üretimi değil, aynı zamanda halkımızın sağlıklı ve uygun fiyatlı ete erişimini de tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle, ESK'nın ithalat süreçleri ve ihalelerindeki şeffaflık, tüm vatandaşlarımız için hayati önem taşımaktadır.

Şeffaf bir yönetim anlayışı ve adil bir tarım politikası oluşturmak adına ESK yetkililerinden kamuoyunu aydınlatacak net açıklamalar bekliyoruz. CHP olarak, konuya dair iddiaları ve ESK'nın uygulamalarını titizlikle takip edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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