CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Kalıcı Yaz Saati Uygulamasının Sona Erdirilmesini İstedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kalıcı yaz saati uygulamasının sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yaz saati uygulamasının neden devam ettiğini ve enerji tasarrufunun ne kadar olduğunu sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Bir an önce kalıcı yaz saati uygulamasının sona erdirilmesi lazım. İşçilerimiz, emekçilerimiz, öğrencilerimiz için ve elektrik tasarrufu için... Bu yapılan bu halka zulümdür" dedi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Bulut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a "Halkın tepkisini çeken yaz saati uygulamasından ısrarla vazgeçilmemesinin nedeni nedir? Sürekli yaz saati uygulamasına geçildiğinden bu yana enerjiden ne kadar tasarruf edilmiştir? Bakanlığınıza, yaz/kış saati uygulamasına geri dönülmesi yönünde vatandaşlarımız tarafından kaç başvuruda bulunulmuştur" diye sordu.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kalıcı yaz saati uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyledi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Bulut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"TÜM EMEKÇİLER VE ÖĞRENCİLER, SABAHIN KÖR SAATİNDE MUTLAKA BERAT ALBAYRAK'I HATIRLIYOR"

"İlkokula giden evlatlarımız, lise, ortaokul öğrencileri, işçiler, aklınıza gelen tüm emekçiler ve öğrenciler, sabahın kör saatinde mutlaka Berat Albayrak'ı hatırlıyor. Neden mi? Çünkü karanlıkta okula, iş yerlerine gitmek zorunda kalıyorlar. Kepenk açarken karanlıkta anahtarı zor bela görüyorlar ya da emekçi kardeşlerimiz iş yerine adım attıklarında dışarıda hava hala karanlık. Sayın Damat, görevini bırakalı yıllar geçmiş olmasına rağmen aldığı karar hala uygulamada. Bir an önce kalıcı yaz saati uygulamasının sona erdirilmesi lazım. İşçilerimiz, emekçilerimiz, öğrencilerimiz için ve elektrik tasarrufu için... Bu yapılan bu halka zulümdür."

Bulut açıklamasında 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1973'ten bu yana devam eden yaz/kış saati uygulamasından vazgeçildiğini, yaz saatinin kalıcı hale getirildiğini hatırlattı. Bulut, "Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ısrarları sonucu gün ışığından daha fazla yararlanmak iddiasıyla uygulanmaya başlanan sürekli yaz saati uygulamasıyla kış aylarında Türkiye'nin ticari ilişkilerinin yarısından fazlasını yürüttüğü Avrupa ile olan saat farkı artmıştır. Söz konusu uygulama en çok sabah işe gitmek zorunda olan emekçileri ve öğrencileri etkilemiştir" dedi.

ÖĞRENCİLER ZİFİRİ KARANLIKTA EVDEN ÇIKIYOR

Günlerin de kısalmasıyla saatler de geri alınmadığı için öğrencilerin zifiri karanlıkta evden çıkıp, okula gitmek zorunda kaldığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Güneş doğmadan okula giden öğrenciler, ilk dersi lamba yakarak işlemek zorunda kalmaktadır. Öğrencilerin çoğu ilk derste uyuklarken öğretmenler de gün aydınlanmadığı için ilk derslerden verim alamamaktan şikayetçidir. Veliler ise sokak köpekleri, madde bağımlıları nedeniyle çocuklarının zifiri karanlıkta sokağa çıkmasını istememektedir. Yurttaşlarımız sabah işe giderken güvenlik kaygısı yaşarken, uygulamanın tek kazananı her zamanki gibi elektrik dağıtım şirketleri olmuştur. Bu yapılanlar halka zulümdür."

"HALKIN TEPKİSİNİ ÇEKEN YAZ SAATİ UYGULAMASINDAN ISRARLA VAZGEÇİLMEMESİNİN NEDENİ NEDİR"

CHP'li Bulut'un soru önergesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"Halkın tepkisini çeken yaz saati uygulamasından ısrarla vazgeçilmemesinin nedeni nedir? Sürekli yaz saati uygulamasına geçildiğinden bu yana enerjiden ne kadar tasarruf edilmiştir?

Yaz saatinin sürekli olmasından bu yana aradan geçen süreçte ekonomik kayıp olup olmadığı yönünde bir araştırmanız var mıdır?

Bakanlığınıza, yaz/kış saati uygulamasına geri dönülmesi yönünde vatandaşlarımız tarafından kaç başvuruda bulunulmuştur?

Kışın sabah saatlerinde aydınlatma ihtiyacı nedeniyle uygulamanın hane halkları, sanayi ve ticaret kuruluşlarının kullandığı enerji tüketimine nasıl bir etkisi olmuştur?"