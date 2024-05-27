Çankırı merkezli organize suç örgütü çökertildi, 30 şüpheli yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "MAHZEN-49" operasyonlarında elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, suç örgütü üyesi 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Çankırı merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu madde ve yasa dışı silah ticareti

Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı iş yeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda 15 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.