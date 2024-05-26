Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'nin Zeybekçayır köyünde geleneksel çiftçi hayrı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Zeybekçayır köyünde her yıl düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı gerçekleştirildi. Hayırda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, misafirlere pilav, yoğurt ve tatlı ikram edildi. Çan Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı, CHP Çan İlçe Başkanı ve diğer katılımcılar da hayıra katıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Zeybekçayır köyünde geleneksel çiftçi hayırı düzenlendi.

Her yıl geleneksel olarak yapılan hayırda köy camisinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından öğle namazını müteakip misafirlere pilav, yoğurt ve tatlı ikram edildi.

Muhtar Ramis Çokgezer, yaptığı açıklamada, geleneksel olarak her yıl düzenledikleri hayıra katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Köy hayrına Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Levent Çalış, CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral, belediye meclis üyeleri ve çevre köylerden vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Jandarma Çan Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

Bakmadan Geçme

Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor? BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 26 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Mayıs Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 26 Mayıs hangi burç? 26 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 26 Mayıs tarihi hangi burç olur?
Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti

Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title