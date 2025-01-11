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Buz Gibi Suda Deniz Keyfi: Çılgın Karadenizliler

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Samsun'da farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan 30 kişilik bir grup, her gün Karadeniz'in soğuk sularında yüzüyor. Geçen yıl hayatını kaybeden arkadaşlarını anarak deniz keyfini sürdüren grup, yıl boyunca spor yapmayı sürdürüyor.

Çılgın Karadenizliler: Buz gibi suda deniz keyfi

Hemen hemen her gün Karadeniz'in buz gibi sularında yüzüyorlar

SAMSUN - Samsun'da farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan yaklaşık 30 kişilik arkadaş grubu hemen hemen her gün denize giriyor. Karadeniz'in soğuk sularında kulaç atan arkadaş grubu hem spor yapıyor hem de geçen sene denizden çıktıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden arkadaşlarını anıyor.

Canik ilçesi Doğupark mevkisinde güneşin doğuşu ile birlikte Karadeniz'in buz gibi sularına giren arkadaş grubu, denizin tadını 4 mevsim çıkartıyor. Her yıl sayıları çoğalan arkadaş grubu, denizde ortalama 600 ile 800 kulaç atıyor. Yaşlısından gencine kadar birçok kişi denize girerek eğlenceli anlar yaşıyor. Yılardan beri denize giren kişiler kış mevsimi olmasına rağmen artık üşümedikleri söyleyerek herkesi spor yapmaya davet etti. Kışın denize girme akımını başlatan ve geçen sene denize girdikten sonra kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede 58 yaşında hayatını kaybeden Özdemir Gültekin'i de unutmaya arkadaşları denize girerek onun anısını yaşatıyor.

"Sayımız her gün artıyor"

Denize girenler arasında bulunan Doktor Ömer Barış Çankaya, "Burada yaz-kış denize giriyoruz. Grubumuz her geçen gün artıyor. Sporu sevenler olarak bir araya geldik. Burada bizimle denize giren Özdemir arkadaşımız vardı. Onun da anılarını yaşatıyoruz. Buradaki herkes yaz-kış denizin tadını çıkarıyor. Deniz bizlere imkan verdiği sürece denize giriyoruz. Karadeniz'in bu soğuk sularında denize girmek bizleri çok mutlu ediyor. Grubumuzda her yaş grubundan, her meslek grubundan insanlar var. Burada aile olduk" dedi.

"Üşüme sıkıntımız yok"

Denize giren emekli öğretmen Ali İlhan, "Buranın havası da denizi de güzel. Yaz-kış buradayız ve herkesi bekliyoruz. Sağlıklı olmak için spor yapmak gerekli. Üşüme sıkıntımız yok. Denizin soğuk sularında kulaç atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Denize giren diğer vatandaşlar ise sağlıklı kalabilmek için önce karada spor yaptıklarını daha sonra denizde yüzdüklerini söylediler.

Buz Gibi Suda Deniz Keyfi: Çılgın Karadenizliler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Güncel
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