Bursa'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi'nde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahalle içinde seyreden Recep Önez (66) idaresindeki 16 VR 807 plakalı traktör, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi.
Sürücünün ağır yaralandığı kazada, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Önez, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Önez, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.