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Burdur'da Engelliler Haftası Etkinliği: Özel Eğitim Öğrencilerinden Takdir Topladı

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Burdur'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel eğitim öğrencilerinin koro ve halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Vali Türker Öksüz, devletin engelli bireylerin yanında olduğunu vurgulayarak, engellilere destek olma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Etkinlikte erişilebilirlik belgesi alan kamu kurumlarına ve hayırseverlere ödüller takdim edildi.

Burdur'da Engelliler Haftası dolayısıyla koro ve halk oyunları gösterisi sergileyen özel eğitim öğrencileri takdir topladı.

Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin hazırladığı koro ve halk oyunları gösterisi seyircilerden ilgi gördü.

Vali Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, devlet olarak her zaman engelli bireylerin ve ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Engelli vatandaşlara yardım etmeye, cesaretlendirmeye, maddi veya manevi olarak destek olmaya çalıştıklarını belireten Öksüz, "Devletimiz, bütün imkanlarını engelli kardeşlerimizin hayatın doğrudan içinde olmalarını sağlamaya seferber etmiştir. Özellikle son yıllarda şehirlerimizin altyapısını, özellikle kamu kurumlarımızı engelli kardeşlerimizin günlük hayatlarını kolay sürdürebilmelerine uygun hale getirilerek engelli kardeşlerimizin mümkün olduğunca üretim alanında istihdama kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. " diye konuştu.

Etkinliğin sonunda erişilebilirlik belgesi alan kamu kurum ve kuruluşlara belgeleri takdim edilerek, Burdur Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneğine maddi ve manevi katkı sunan hayırseverlere ödül verildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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