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BRICS Ülkeleri İsrail'in Filistinlilere Yönelik Saldırılarını Kınadı

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BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan ve Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini destekleyen ortak açıklama yayımladı.

BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan ve Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini destekleyen ortak açıklama yayımladı.

Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde BRICS üye ülkeleri dışişleri ve uluslararası ilişkiler bakanları toplantısının ardından ortak açıklama yapıldı.

Toplantıya ev sahibi olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dammu Ravi katıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından yayımlanan ortak bildiride, dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden çatışmalarla ilgili endişeler ifade edildi.

Anlaşmazlıkların diplomasi, diyalog ve istişareler yoluyla, koordinasyon ve işbirliğiyle barışçıl çözümüne olan bağlılığın yinelendiğine dikkat çekilen bildiride, krizlerin barışçıl çözümüne yardımcı olan tüm çabaların desteklendiği vurgulandı.

Bildiride, çatışma durumlarında uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi ve BM kararlarında yer aldığı gibi insani yardım sağlanması ihtiyacının altı çizildi.

Ukrayna'da çözüme yönelik arabuluculuk ve teklifler memnuniyetle karşılandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulu dahil uygun forumlarda ifade edilen Ukrayna ve çevresindeki duruma ilişkin ülkelerin ulusal tutumlarının hatırlatıldığı bildiride, "Bakanlar, diyalog ve diplomasi yoluyla anlaşmazlığın barışçıl çözümüne yönelik arabuluculuk ve iyi niyet tekliflerine ilişkin önerileri memnuniyetle kaydettiler." ifadeleri kullanıldı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında durumun kötüleşmesi ve ölüm, yaralanma ve sivil altyapının tahribine yol açan İsrail'in Gazze'de benzeri görülmemiş şekilde şiddeti tırmandırması nedeniyle derin endişelerin dile getirildiği bildiride, "Bakanlar, bu bağlamda ilgili BM Genel Kurulu kararlarının ve BMGK'nin 2720 sayılı kararının etkili şekilde uygulanması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivil nüfusa doğrudan güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımın derhal ulaştırılması çağrısında bulundular." değerlendirmesine yer verildi.

Yol açtığı insani felaket nedeniyle İsrail'e kınama

"Yasa dışı şekilde esir tutulan sivillerin ve rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısının yapıldığı bildiride, şöyle devam edildi:

İsrail'in Refah'a yönelik artan saldırılarından duyulan derin endişe kaydedildi. Bildiride, "Bakanlar, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunu ve bunun sivil yaşamı doğrudan etkileyen sonuçlarını, özellikle de buradaki Filistinli sivillerin yoğunluğu ve Filistin'den Refah geçişinin askıya alınmasının yol açtığı insani felaketi göz önünde bulundurarak kınadılar. Ayrıca Filistin halkını topraklarından zorla çıkarmayı, sınır dışı etmeyi veya başka bir yere nakletmeyi amaçlayan her türlü girişimi reddettiklerini yinelediler. Ayrıca, artan gerilimin Orta Doğu bölgesinin geri kalanına yayılma etkilerine karşı da uyarıda bulunuldu."

İsrail'in uluslararası hukuku yok sayması ciddi kaygı nedeni

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davada Uluslararası Adalet Divanının geçici tedbirlerinin kabul edildiği hatırlatılan bildiride, bakanlar İsrail'in uluslararası hukuku, BM şartını, BM kararlarını ve mahkeme kararlarını bariz şekilde yok saymasından duydukları ciddi kaygıyı dile getirdi.

Filistin'in BM'ye tam üyeliğine destek verilen bildiride, 1967'deki uluslararası sınırlara uygun, başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin içinde yer aldığı iki devletli çözüm vizyonuna bağlılık vurgulandı.

Ayrıca BRICS ülkeleri arasındaki ticari ve mali işlemlerde yerel para birimlerinin daha fazla kullanılmasının önemine dikkat çekilen bildiride, üye ülkeler arasında enerji işbirliğini teşvik etme niyeti de ifade edildi.

Gelişmekte olan pazarların ve ülkelerin BRICS'e katılmaya büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekilen bildiride, gelecek yıl toplantının Brezilya'nın ev sahipliğinde yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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