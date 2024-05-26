Bolu'nun Dörtivan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Dörtivan ilçesine bağlı Yalacık köyünde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bitişikteki eve sıçramadan kontrol altına alındı ancak samanlık kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Dörtivan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalacık köyünde Halil Y'ye ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri iş makinelerinin desteğiyle bitişikteki eve sıçramadan söndürdü.
Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.