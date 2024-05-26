Üye Girişi
Haberler

Bolu'nun Dörtivan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Dörtivan ilçesine bağlı Yalacık köyünde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bitişikteki eve sıçramadan kontrol altına alındı ancak samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Dörtivan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalacık köyünde Halil Y'ye ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri iş makinelerinin desteğiyle bitişikteki eve sıçramadan söndürdü.

Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Bolu İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

 Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim

Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim

 Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik

Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik

 Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title