Bolu'daki "Deneyap Teknoloji Atölyesi"ne öğrenci alınacak - Haberler

Bolu Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne öğrenci alımı yapılacak.

Atölyeden yapılan açıklamaya göre, 4. faz kapsamında öğrenci seçme süreci çağrısına çıkıldı

Atölye programları ortaokul düzeyinde 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8. 9. ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap ediyor.

Öğrenci başvuruları için son tarihin 31 Mayıs olarak belirlenirken, 1-26 Haziran tarihlerinde öğrenci belirleme sürecinin ilk aşaması olan "e-sınav", 17-18 Eylül tarihlerinde de ikinci aşaması olan "uygulama sınavı"nın gerçekleştirilecek.

Değerlendirmeler sonrasında her atölyeye 100 ortaokul ve 60 lise olmak üzere toplam 160 öğrenci kabul edilecek.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere, ilk 2 yılda robotik ve kodlama, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, yazılım teknolojileri, mobil uygulama, tasarım ve üretim, enerji teknolojileri, ileri robotik, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, siber güvenlik, nanoteknoloji ve malzeme bilimi gibi proje temelli dersler verilecek. Son bir yılda ise öğrenciler, yatkın oldukları alanlarda takımlar halinde teknoloji temelli ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.