BM Komiseri Türk, Kolombiya'daki müzakerelere tam destek verdiklerini söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Kolombiya'da barış olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını belirterek "Yürütülen müzakerelere tam destek veriyoruz.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Kolombiya'da barış olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını belirterek "Yürütülen müzakerelere tam destek veriyoruz." dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da BM telsilcisi Türk'ü kabul etti.

Türk, burada yaptığı konuşmada Kolombiya'da barışın nihai hedef olduğunu belirtti.

Kolombiya hükümetinin silahlı çatışmaları bitirme yönündeki barış çabalarını desteklediklerini kaydeden Türk, "Barış nihai hedeftir, barış olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı biliyoruz. Açıkçası bu vizyona sahip bir hükümet bizim de desteğimize sahiptir. Yürütülen müzakerelere tam destek veriyoruz ve bunun ne kadar zor olduğunun da farkındayız." ifadesini kullandı.

Türk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez ile de bir araya gelerek ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve yerli halklarının sorunlarını ele aldı.

Ülkede 2022'de 112 insan hakları savunucusunun öldürüldüğünü hatırlatan Türk, Marquez'e bu konudaki endişelerini aktardı.

Türk, daha sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Laura Gil ve Bakanlık Genel Sekreteri Jose Antonio Salazar ile görüştü.

BM temsilcisi Türk, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Kolombiya'daki BM ofisinin görev süresinin 9 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Türk, ofisin görev süresinin uzatılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek "Ofisimizle sözleşmeyi yenileyen hükumete çok teşekkür ederim. Bu antlaşmayı Kolombiyalılar ve hakları için imzalamış olmamız çok önemli bir semboldür. Benim için tarihi ve heyecan vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya'daki BM ofisi, silahlı çatışmalar nedeniyle insan haklarının korunması amacıyla 1997'de açılmıştı.