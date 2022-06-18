Bitlis'te üniversite öğrencileri geri dönüşüm sergisi açtı Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (BEKGEM) öğrencileri, geri dönüşüm ürünlerden tasarladıkları el emeği ürünleri sergiledi. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (BEKGEM) öğrencileri, geri dönüşüm ürünlerden tasarladıkları el emeği ürünleri sergiledi. BEÜ Kampüsü ve Tatvan sahilinde açılan sergide, ürünler ayrıca satışa sunuldu. Burada elde edilecek gelirin bir kısmının öğrencilere, bir kısmının ise geri dönüşüm malzemelerinin işlenmesinde kullanılacağı belirtildi. Serginin iki gün boyunca açık kalacağını belirten BEKGEM Müdürü Doç. Dr. Derya Arslan, kursta eğitim gören öğrencilerin el emeği, göz nuru ürünlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. AA / Servet Taşdemir - Güncel Eren Üniversitesi Araştırma Bitlis Güncel Haberler

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