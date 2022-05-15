Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Sinop'a ulaştı
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a götürülmek üzere alınan toprak, bisikletçiler tarafından Sinop'a ulaştırıldı.
SAMSUN (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a götürülmek üzere alınan toprak, bisikletçiler tarafından Sinop'a ulaştırıldı.
Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi 3 bisikletçinin 6 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirdiği toprak, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kastamonu'nun ardından Sinop'a ulaştırıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan toprağı taşıyan bisikletçiler, kente girişlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aydın tarafından karşılandı.
Sinop'ta konaklayacak bisikletçiler, yarın Samsun'a hareket edecek.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel