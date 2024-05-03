Bilecik'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
Bilecik'te yapılan asayiş uygulamasında, Yemen, Sudan, Afganistan ve Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere 20 bin 491 lira ceza kesildi ve sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Bilecik'te yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen Yemen, Sudan, Afganistan ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenleri yakaladı.
20 bin 491 lira ceza kesilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.