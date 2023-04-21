Beypazarı'ndaki şehitlikte bayram dolayısıyla program düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlikte program yapıldı.

Gazipaşa Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi.

Törene katılan Kaymakam Oktay Erdoğan, daha sonra şehit mezarlarına gül ve karanfil bıraktı.

Programa, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Vekili Nesrin Demir ve şehit aileleri katıldı.

Katılımcıların bayramını kutlayan Erdoğan ve Kaplan, daha sonra beraberindekilerle şehit ailesi ve depremzede aileyi evlerinde ziyaret etti.