Belçika, İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasını istiyor

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurmasına yönelik kararıyla ilgili, "Belçika bu kararın derhal uygulanması çağrısında bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

Lahbib, X hesabından yaptığı paylaşımda, "UAD, İsrail'in bir an önce Refah'a askeri düzenlediği operasyonu durdurmasına, bu kararın hemen uygulanmasına hükmetti." hatırlatmasını yaptı.

Derhal ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve iki devletli çözüm için müzakere çağrısında bulunan Lahbib, "Belçika, bu kararın derhal uygulanması çağrısında bulunuyor. Gazze'deki şiddet ve insani dram sona ermeli." ifadesini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.