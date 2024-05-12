Beijing'deki enerji tesislerinde robot köpekler kullanılıyor
Çin'in başkenti Beijing'deki enerji tesislerinde yaz sıcaklarında kesintisiz elektrik tedarikinin sağlanmasına yönelik denetimler robot köpekler tarafından gerçekleştiriliyor. Robot köpekler yeraltındaki kablo tünellerini algılayacak şekilde üretildi. Bu, faaliyetlerin istikrarlı şekilde sürdürülmesini sağlayacak eş zamanlı takibi mümkün kılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Robot köpeklerin çeşitli görüntüleri
Çin'in başkenti Beijing'deki enerji tesislerinde yaz sıcaklarında kesintisiz elektrik tedarikinin sağlanmasına yönelik denetimler robot köpekler tarafından gerçekleştiriliyor.
Robot köpekler yeraltındaki kablo tünellerini algılayacak şekilde üretildi. Bu, faaliyetlerin istikrarlı şekilde sürdürülmesini sağlayacak eş zamanlı takibi mümkün kılıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)