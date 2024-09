Mustafa Destici'den Sivas Kongresi'nin 105. Yıl Dönümü Kutlaması

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleşen Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünü kutladı.

Destici, yazılı açıklama ile 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleşen Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Sivas Kongresi, yenik çıktığımız 1'inci Dünya Savaşı'nın ardından, ülkemizi işgal güçlerinden temizleyip, Cumhuriyet'le sonuçlandırdığımız Mili Mücadele'nin en önemli adımlarından biri olarak kabul edilir. Sivas Kongresi, kongreler döneminin noktalanması ve tüm milli cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi kararlarıyla, tarihimizde çok özel ve önemli bir yere sahiptir. Sivas Kongresi'nde, Misak-ı Milli'nin esasları belirlendi, milli iradenin hakim kılınması ve vatanın bir bütün olduğu, bölünemeyeceği yeniden vurgulandı" ifadelerini kullandı.

Sivas Kongresi'nin yerini ve zamanlamasını tesadüf olarak göremeyeceklerini kaydeden Destici, "Milli Mücadele'nin her aşamasında, inanç, kararlılık ve iradenin yanında, bir devlet aklı ve stratejik zeka yer alır. 'Kongreler dönemi bitti, cemiyetleri birleştirdik, başlıyoruz' cümlesinin Sivas'ta söylenmesi, Sivas'ımızın jeopolitik öneminin yanı sıra, Sivas halkının Milli Mücadele'ye verdiği olağanüstü destek ve milletimizin istikbali için verdiği güvenle mümkün olmuştur. Kurtuluş Savaşı'mız, kadim Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olmasıyla birlikte, tüm mazlum milletler için bir umut kaynağı olma niteliği taşır. Yokluklar içinde kazandığımız zafer, kurduğumuz devlet ve milletçe başardıklarımız, tüm mazlumlar için istikamet belirleyen bir şeref levhası olarak, milletimiz var oldukça tarihte yerini alacak. Milli Mücadele'nin her ferdi, her aşaması, milletimiz için büyük önem ve değer taşıyor. Sivas Kongresi'nin 105'inci yılında; sadece Allah'a ve millete güvenip, sırtını dayayarak, bize, zafer, hürriyet ve devlet armağan eden kahramanlarımızı; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Sivas Kongresi'nin ve Milli Mücadele'nin kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi; 'Emanetlerini canımız pahasına koruyacağımız' sözüyle, rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum" dedi.