BBDSO Gitar Akşamı Konseri
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) düzenlediği 'Gitar Akşamı' konserinde Ayşegül Koca ve Ricardo Moyano sahne aldı. Konserde solistler, orkestra eşliğinde 'Gitar Konçerotsu-Concierto Aranjuez' ve 'Arjantin Süiti' eserlerini çaldı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) "Gitar Akşamı" konserinde, gitar sanatçısı Ayşegül Koca ve Ricardo Moyano sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Yalçın Adıgüzel yönetti.
Gecede solistler, "Gitar Konçerotsu-Concierto Aranjuez" ve "Arjantin Süiti" eserlerini orkestra eşliğinde çaldı.
Konser sonunda solistler, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.