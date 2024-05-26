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Batı Trakya'da Geleneksel Kır Koşusu düzenlendi

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Gümülcine Türk Gençler Birliği tarafından düzenlenen 34. Geleneksel Kır Koşusu'na yoğun katılım sağlandı. Sporcular, birincilik için ter döktü ve dereceye girenlere hediyeler takdim edildi. Etkinlik, GTGB Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle son buldu.

Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarındaki Kartal Kaya'da Geleneksel Kır Koşusu düzenlendi.

Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) tarafından bu yıl 34'üncüsü yapılan Geleneksel Kır Koşusu'na soydaşlar yoğun katılım sağladı.

Yaş gruplarına göre 12 kategoride kız ve erkek sporcular, birincilik için ter döktü.

Daha sonra dereceye giren sporculara hediyeleri takdim edildi.

Etkinlik, GTGB Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle son buldu.

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün GTGB'nin düzenlediği kır koşusunun 34'üncüsünü gerçekleştirdik. Müthiş bir kalabalık vardı. Gençlerimiz ve halkımız derneğimizin düzenlediği kır koşusuna sahip çıkıyor. Birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkıyorlar. Ben, GTGB'nin Gençlik Kolları'na teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda da etkinliklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ve eşi İlayda Ünal, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yassıköy Belediye Başkanı Caner İmam, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, Güney Meriç Derneği Başkanı Hüseyin Mahmut ile çok sayıda soydaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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