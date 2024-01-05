Batı Şeria'da İsraillilerin Açtığı Ateş Sonucu 325 Filistinli Hayatını Kaybetti

TULKERİM, 5 Ocak (Xinhua) -- Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim 2023'te başlayan yeni çatışma dalgasından bu yana İsraillilerin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da en az 325 Filistinli hayatını kaybetti.