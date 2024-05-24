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Ankara'da Sağanak Yağış: Su Birikintileri ve Trafik Aksaması

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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurun durmasını bekleyenler kapalı alanlara sığındı. Su birikintileri trafikte aksama yaşanmasına sebep oldu. Yenimahalle Şehit Harun Parlak Caddesi'nde park halindeki bir otomobil, yağmur suları nedeniyle kayarak kaldırıma çıktı. Olayda yaralanan olmazken, bazı araçlar yağmur sularının taşıdığı kaldırım taşlarından zarar gördü.

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağışa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü.

Öte yandan, Yenimahalle Şehit Harun Parlak Caddesi'nde park halindeki bir otomobil, yağmur suları nedeniyle kayarak kaldırıma çıktı. Olayda yaralanan olmadı. Park halindeki bazı araçlar da yağmur sularının taşıdığı kaldırım taşlarından zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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