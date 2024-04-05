Başkentte Bayram Tedbirleri: 21 Bin 191 Polis ve 6 Bin 360 Jandarma Görev Alacak

Başkentte, Ramazan Bayramı nedeniyle kalabalık alanlara yönelik tedbirler kapsamında bayram tatili boyunca 21 bin 191 polis ve 6 bin 360 jandarma personeli görev alacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, bayram öncesi ile bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde olmaları amacıyla, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen açıklamada, vatandaşların güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla, 4 Nisan saat 12.00'den 15 Nisan saat 12.00'ye kadar il genelinde, şehir içi ve şehirler arası yollarda, bağlantı güzergahlarında trafik güvenliği açısından ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

İl genelinde yol yapım çalışmaları devam eden alanlarda, sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmesinin önemi vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ramazan Bayramı ve tatili süresince havadan ve karadan trafik denetimleri yoğun bir şekilde sürdürülecektir. Bayram süresince vatandaşlarımızın kabristan ziyaretleri dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak; mezarlıkların bulunduğu bölge ve güzergahlar ile mezarlık giriş çıkışlarında gerekli tedbirler alınmış olup, mezarlıkların bakım, onarım, çevre düzenlemeleri ile temizlik çalışmaları tamamlanmıştır.

Alınan tedbirlerin uygulanması için Ramazan Bayramı tatili süresince şehirler arası yollarda, AŞTİ, Tren Garı, YHT, Havalimanı, AVM'ler, mezarlıklar ile halkın yoğun olabileceği yerlerde 21 bin 191 emniyet personeli ve 1052 araç ile 6 bin 360 jandarma personeli kendi sorumluluk bölgelerinde görev alacaktır."