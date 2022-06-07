Banaz'da SMA Tip 1 hastası bebeğin tedavisi için etkinlik düzenlendi - Haberler

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Banaz'da SMA Tip 1 hastası bebeğin tedavisi için etkinlik düzenlendi

AA - Orhan Sunal - Güncel
Banaz'da SMA Tip 1 hastası bebeğin tedavisi için etkinlik düzenlendi

Banaz'da Gökkuşağı Çocuk Sanat Atölyesi tarafından SMA Tip 1 Hastası olan Zeynep Eksan'ın tedavi masraflarına katkıda bulunmak üzere yıl sonu gösterisi düzenlendi.

Banaz'da Gökkuşağı Çocuk Sanat Atölyesi tarafından SMA Tip 1 Hastası olan Zeynep Eksan'ın tedavi masraflarına katkıda bulunmak üzere yıl sonu gösterisi düzenlendi.

Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, öğrenciler ve velileri katıldı.

Etkinlikte minik öğrenciler, dans gösterileri ve yöresel halk oyunlarını sergiledi.

Gökkuşağı Çocuk Atölyesi Müdürü Özge Vural, bu yıl farklı bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem çocuklarımız eğlensin hem de ihtiyaç sahibi SMA Tip 1 hastası çocuğumuza destek olalım dedik. Bu bağlamda bize destek veren Kaymakamlık ve Belediyeye teşekkür ediyorum. Bilet gelirinin tamamını Kütahyalı olan ve ailesi tarafından gerekli izinler alınarak resmi yardım kampanyası başlatılan SMA Tip 1 hastası olan Zeynep Eksan'a ulaştıracağız. İnşallah gerekli para toplanır ve sağlığına kavuşur. Bizler de mutlu oluruz" dedi.

Etkinlikte Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, minik öğrencilere başarı belgelerini takdim etti.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Zafer Arpacı Jandarma Çocuk Güncel Haberler

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