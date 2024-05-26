Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması'nda Bosna Hersek birinci oldu

Edirne'de düzenlenen "Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması"nda Bosna Hersek Uluslararası Sarajevo Üniversitesi birinci oldu.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunun ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya ve Romanya'dan üniversite öğrencileri ile Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinden 168 öğrenciye AFAD ekiplerince 3 gün boyunca eğitim verildi.

Teorik ve pratik eğitimleri tamamlayan ekipler, enkaza giriş, enkazda çalışma, yapay tırmanma, çadır kurma ve doğada arama kurtarma etaplarındaki yarışmalara katıldı.

Yarışmaların ardından Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde ödül töreni düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, afetlerin insanlık ve vicdanları köklü olarak sarstığını söyledi.

Afetlerde insanların sınırların ötesinde birbirlerinin yardımına koştuğunu belirten Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardımlaşmanın güzel bir örneğini gördüklerini hatırlattı.

AFAD, belediyeler ve üniversitelerden ekiplerin depremde kurtarma çalışmalarında görev aldığını belirten Sezer, "Ama onun da ötesinde 100'den fazla ülkeden arama kurtarma birlikleri afetin ilk anından itibaren bölgeye intikal ederek orada arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Bunlardan ilki Balkanlar'dan gelen arama kurtarma birliklerimiz oldu." dedi.

Balkan ülkelerinin sınırlarının birbirine yakın ve aynı sorunlarla başbaşa olduklarını dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

"Edirne'nin bir merkez olarak bütün Balkanları içerecek şekilde arama kurtarma birliklerinin oluşturulması ve bunun ortak bütün Balkan ülkelerine hitap etmesi, hatta bütün dünyadaki afetlere müdahalede görev alması ve bu manada bir inisiyatifin başlatılması çok önemli. Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunun en önemli faaliyetlerinden biri bu oldu."

Sezer, AFAD Başkanı Okay Memiş ve ekibine, yarışmaya katılan ekiplere destekleri için teşekkür etti.

Türkiye'de 1 milyonu aşkın gönüllünün olduğunu ifade eden Sezer, afet olduğunda gönüllülerin mesleklerini bırakarak afetzedelerin yanında olduğunu kaydetti.

Gönüllülerle birlikte 250 kişinin yarışmaya katıldığını belirten Sezer, gelecek yıl sayının artarak etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Balkan Üniversiteler Birliğinin destekleriyle çalışmaların başladığını söyledi.

Birliğe üye üniversitelerle yarışmayla ilgili iletişime geçtiklerini, Balkanlar'ın en önemli ülkelerinin en güzel üniversitelerden öğrencilerin yarışmaya katıldığını belirten Tabakoğlu, "Biz 6 Şubat depremleri sonrası Elbistan'daydık. Daha önce Gölcük depremindeki çalışmalara katıldık, bir tecrübemiz vardı. Ama gençlerimizi özellikle üniversite çağındaki gençlerimizi ve gönüllülerimizi bu iş içerisine dahil ederek bu bilgi ve tecrübeyi kazandırabilirsek ne mutlu diye düşündük. Elimizde 15 takım hazır. Herhangi bir afet olduğunda tek bir telefonla gelebilecekler." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Tanrıkulu da afetlere hazırlık için eğitim çalışmalarının çok önemli olduğunu, Edirne'nin bu konuda önemli bir birikime sahip olduğunu belirtti.

AFAD İl Müdürü Elvan Kaya ise yarışmanın afetlerde işbirliğini artırmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, organizasyona destek veren kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren ekipler açıklandı.

Yarışmada, Bosna Hersek'ten Uluslararası Sarajevo Üniversitesi birinci, Kosova'dan University Ukshin Hoti Prizren ikinci, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi de üçüncü oldu.

Akredite sivil toplum kuruluşları arası çadır kurma ve arazide kayıp arama yarışmalarında Çorlu Belediyesi ekibi birinci olurken, Gönüllü AFAD ekipleri çadır kurma ve arazide kayıp arama yarışmalarında da Kırklareli ekibi birinci oldu.

Dereceye giren ekiplere kupa, katılım belgesi ve hediyeleri verildi.

Birinci olan Bosna Hersek ekibi ödülünü aldığı sırada kürsüde Türk ve Bosna Hersek bayrakları ile Filistin bayrağı açtı.

Ardından birinci ekip eğitim alanında çöken bir binaya müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Törene kurum müdürleri, AFAD Arama Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı, Yunanistan Konsolosu Aristidis Radiopoulos da katıldı.