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Balıkesir'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü

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Balıkesir'de traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Kıvrak (71) idaresindeki 10 TD 684 plakalı traktör, Kırsal Hafızhüseyinbey Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan Kıvrak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Kıvrak'ın cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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