Balıkesir'de hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İzmir kara yolu Kadıköy Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan Murat Y, idaresindeki 10 AAL 765 plakalı hafif ticari araç kaldırıma çarparak devrildi.

Kazda sürücü Murat Y, ve yanında yolcu olarak bulunan kızı Nurgül Y, yaralandı.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Murat Y, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araçtan kendi imkanları ile hafif yaralı olarak çıkan Nurgül Y. ve babası Murat Y, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.