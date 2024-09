Cemil Çiçek: Anayasanın İlk 3 Maddesi Türkiye'nin Siyasi Amentüsü

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine ilişkin, "Şunun bilinmesi lazım ki bana göre 85 milyon insanımızın siyasi amentüsü bu ilk 3 maddedir." dedi.

Çiçek, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Balıkesir Ekonomi Ödülleri 2024" başlıklı programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 1071'den bu yana Anadolu'da var olduğunu hatırlattı.

Vatan için canlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazileri anan Çiçek, Anayasa ile ilgili tartışmalara değindi.

Türkiye'nin son bir asırlık süreçte önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bizim son 100 yılda 3 önemli kazanımımız var, onlar olmasaydı başkaları olmazdı. O kazanımlar olmasaydı biz bugün burada bu töreni yapamazdık. Siz de bu ödülleri alamazdınız. Bunlardan biri Milli Mücadele'dir, ikincisi Cumhuriyet'tir, üçüncüsü ise demokrasidir. Bu üç değeri bize kazandıranlara Allah rahmet eylesin. Bu 3 kazanımın hukuki metin haline getirilmiş şekli Anayasa'nın ilk 3 maddesidir. Bunu iyi anlamak lazım. Siyasi görüşümüz, partilerimiz farklı olabilir, belirli konularda farklı konuşuyor olabiliriz ama şunun bilinmesi lazım ki bana göre 85 milyon insanımızın siyasi amentüsü bu ilk 3 maddedir. Amentümüzü değiştiremiyorsak bu 3 maddedeki değerleri koruyamadığımız takdirde Türkiye'nin geleceği müemmen değildir. Türkiye'nin gelecekte çok büyük sıkıntıları olur. Kimse durup dururken maraza çıkarmasın, geleceğe bakalım. Bunlar kolay kazanılmamıştır."

Türk özel sektörü olarak çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bir şehrin birlik ve beraberlik içinde olmasının kente büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Balıkesir'in çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, odalar ve borsalarla sürekli görüştüklerini, iş dünyasının sıkıntılarını dinleyip çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

"Türk özel sektörü olarak çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İş insanı umutsuz olmaz, biz umutsuz olamayız." ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Bir ve beraber oldukça bütün sıkıntıların aşılabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Hepimiz farklıyız. Lütfen birbirimizin siyasi görüşüne, etnik kökenine, mezhebine bakarak 'öteki' diye görmeyin, birbirinizi sevin. Seven adam mutlu olur, seven adam başarılı olur. Birbirinizi sevdikçe bu ülke ileri gider. Birbirimizi seversek her şeyi başarırız, yeter ki birbirimize sımsıkı sarılalım." diye konuştu.

Ödül almaya hak kazanan firmaların temsilcilerine ödüllerinin takdim edildiği programın ardından Balıkesir Ticaret Odası TOBB Uyum, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin ve iş insanları katıldı.

Ekonomi Ödülleri programı öncesinde Altıeylül ilçesinde TOBB tarafından yaptırılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zağnospaşa Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.