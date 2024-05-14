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SÜPER LİG 2024 - 2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Süper Lig yeni sezon başlama tarihi! #9917

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SÜPER LİG 2024 - 2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Süper Lig yeni sezon başlama tarihi! Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 2024 - 2025 sezonunun ne zaman başlayacağı merakla bekleniyordu. Yeni sezonun başlama tarihi resmi olarak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in yeni sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu. Sezonun tamamlanması ise planlanan takvime göre belirlenen tarih merak ediliyor. SÜPER LİG 2024 - 2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Süper Lig yeni sezon başlama tarihi! İşte ayrıntılar...

SÜPER LİG 2024 - 2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in yeni sezonunun 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacağını duyurdu. Sezonun tamamlanması ise planlanan takvime göre 1 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek.

SÜPER LİG 2024 - 2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Süper Lig yeni sezon başlama tarihi! #9917

9 AĞUSTOS'TA BAŞLAYIP, 1 HAZİRAN'DA BİTECEK

Buna göre, Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

SÜPER LİG 2024 - 2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Süper Lig yeni sezon başlama tarihi! #9917

Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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