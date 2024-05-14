BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı! #127916

Show TV'de izleyiciyle Salı akşamları buluşan Bahar dizisi, geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı, ancak bu hafta yeni bölümüyle ekranlara dönecek. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizi için yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Bahar dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak ve izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 14 Mayıs'ta Show TV yayın akışında yer alacak olan Bahar, 12. yeni bölümüyle seyircilerle buluşacak. BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı!

BAHAR BU AKŞAM VAR MI?

Bahar dizisi, bu akşam Show TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Timur'la yollarını ayırmaya kararlıdır, ancak bu kararın kolayca uygulanabileceğini düşünmemelidir. Nevra'nın başına gelen bir olay, Timur ve Bahar'ı bir araya getirmeye zorlar.

Öte yandan, Umay ve Aziz Uras, düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmak için mücadele ederler. Aziz Uras, Zeynep'le ilgili yanlış bir karar alır ve bu karar, Yavuzoğlu Ailesi'ni bir arada tutmada önemli bir rol oynar.

Timur, hem Selim'le uğraşırken hem de Aziz Uras'ı korumak zorunda kalırken, Bahar önemli bir kararın eşiğindedir ve bu kararın sonuçları herkesi etkileyecektir.

14 Mayıs 2024 tarihinde Show TV yayın akışı şu şekilde olacak:

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Güzel Günler

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Bahar (Yeni Bölüm)

00:15 - Sandık Kokusu

03:00 - Kızılcık Şerbeti

05:30 - Aziz İzle