Üye Girişi
Haberler

BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı! #127916

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı! Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Show TV'nin 14 Mayıs yayın akışı merak konusu oldu. Bahar dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Show TV'de izleyiciyle Salı akşamları buluşan Bahar dizisi, geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı, ancak bu hafta yeni bölümüyle ekranlara dönecek. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizi için yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Bahar dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak ve izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 14 Mayıs'ta Show TV yayın akışında yer alacak olan Bahar, 12. yeni bölümüyle seyircilerle buluşacak. BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı!

BAHAR BU AKŞAM VAR MI?

Bahar dizisi, bu akşam Show TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı! #127916

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Timur'la yollarını ayırmaya kararlıdır, ancak bu kararın kolayca uygulanabileceğini düşünmemelidir. Nevra'nın başına gelen bir olay, Timur ve Bahar'ı bir araya getirmeye zorlar.

BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı! #127916

Öte yandan, Umay ve Aziz Uras, düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmak için mücadele ederler. Aziz Uras, Zeynep'le ilgili yanlış bir karar alır ve bu karar, Yavuzoğlu Ailesi'ni bir arada tutmada önemli bir rol oynar.

BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı! #127916

Timur, hem Selim'le uğraşırken hem de Aziz Uras'ı korumak zorunda kalırken, Bahar önemli bir kararın eşiğindedir ve bu kararın sonuçları herkesi etkileyecektir.

BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı! #127916

14 Mayıs 2024 tarihinde Show TV yayın akışı şu şekilde olacak:

BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı! #127916

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Güzel Günler

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Bahar (Yeni Bölüm)

00:15 - Sandık Kokusu

03:00 - Kızılcık Şerbeti

05:30 - Aziz İzle

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Show Tv Bahar Dizi Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

 FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title