BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı! #127916
BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı! Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Show TV'nin 14 Mayıs yayın akışı merak konusu oldu. Bahar dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
Show TV'de izleyiciyle Salı akşamları buluşan Bahar dizisi, geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı, ancak bu hafta yeni bölümüyle ekranlara dönecek. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizi için yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Bahar dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak ve izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 14 Mayıs'ta Show TV yayın akışında yer alacak olan Bahar, 12. yeni bölümüyle seyircilerle buluşacak. BAHAR BU AKŞAM VAR MI? Bahar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs SHOW TV yayın akışı!
BAHAR BU AKŞAM VAR MI?
Bahar dizisi, bu akşam Show TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.
BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar, Timur'la yollarını ayırmaya kararlıdır, ancak bu kararın kolayca uygulanabileceğini düşünmemelidir. Nevra'nın başına gelen bir olay, Timur ve Bahar'ı bir araya getirmeye zorlar.
Öte yandan, Umay ve Aziz Uras, düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmak için mücadele ederler. Aziz Uras, Zeynep'le ilgili yanlış bir karar alır ve bu karar, Yavuzoğlu Ailesi'ni bir arada tutmada önemli bir rol oynar.
Timur, hem Selim'le uğraşırken hem de Aziz Uras'ı korumak zorunda kalırken, Bahar önemli bir kararın eşiğindedir ve bu kararın sonuçları herkesi etkileyecektir.
14 Mayıs 2024 tarihinde Show TV yayın akışı şu şekilde olacak:
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Güzel Günler
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Bahar (Yeni Bölüm)
00:15 - Sandık Kokusu
03:00 - Kızılcık Şerbeti
05:30 - Aziz İzle