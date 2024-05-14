ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

14 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 14.05.2024 12:15:00

Tamir Tarihi: 14.05.2024 17:00:00

Detay: Beytepe mahallesi Kanuni Sultan Süleyman bulvarı ile Beyler caddesi köşe 110 lük şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Mutlu kent mahallesi Angora bulvarı üzerinde kalan konut ,iş yerleri ve siteler, Beytepe mahallesi Kanuni Sultan Süleyman bulvarı üzerinde kalan konut ve iş yerleri siteler

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 14.05.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 14.05.2024 19:00:00

Detay: Keçiören ilçesi, Atapark mahallesi Atapark caddesi içerisinde Q 200 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: ATAPARK Mahallesi etkilenmektedir.

AKYURT

Arıza Tarihi: 14.05.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 14.05.2024 16:00:00

Detay: Akyurt İlçesi Kızık Mahallesi içerisinde içmesuyu ana şebeke de oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Kızık mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 14.05.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 14.05.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Lale Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Lale Sokak