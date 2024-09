Şehir merkezindeki evinin bahçesine sansar dadandı, 11 kediyi telef etti

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Kübranur Dokuz, şehir merkezindeki bahçesine dadanan sansar ile zor günler yaşıyor. Evinin bahçesinde gönüllü olarak baktığı kedilerin telef olması sonucu sansarın tekrar bahçesine gelmemesi içir her yolu denese de Dokuz, bu soruna çare bulamadı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde yaşayan Kübranur Dokuz (32), yaklaşık bir yıl önce Ardahan'dan gelerek bahçeli bir ev tutmak istedi. Gönüllü olarak baktığı kediler için şehir merkezinde bir ev kiralayan Dokuz'un son günlerde bahçesine bir sansar dadandı. Gece saatlerinde bahçeye gelerek kedileri boğarak öldüren sansar için her yolu deneyen Kübranur Dokuz, bir çözüm bulamadı. Bahçesinde baktığı kedileri sansar nedeniyle kaybeden genç kadın lamba ve rüzgar çanı gibi yöntemlerin yanı sıra bahçesinin her yerine yumurta da yerleştirdi. Evinde de baktığı 3 kedi için endişelenen Kübranur Dokuz, geçtiğimiz günlerde tekrar bahçesine gelen sansarı görüntülemeyi başardı.Gece saatlerinde bir ses ile uyanarak pencereden bahçesine bakan Kübranur Dokuz, koltuklarının üzerinde büyük boyutta bir sansar olduğu gördü. O anları cep telefonu ile kaydeden Kübranur Dokuz, yetkililerden yardım istedi. Şehir merkezinde görülen sansar için istediği yardıma yanıt alamayan Kübranur Dokuz, bir kapan siparişi de verdi. Sokak kedilerini boğarak öldüren sansar için endişeli olduğunu belirten Kübranur Dokuz, "Ardahan'da görev yapıyordum. 1 sene önce Trabzon'a geldim. Evi kiraladığım zaman burası harabe bir yerdi. Bu bahçeyi kendi emeklerim ile yaptım. Sokak hayvanları gönüllü olduğum için böyle bir yere ihtiyacım vardı. Gittiğim her yerde onlara bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bir hevesle burayı yaptım. Ama şuanda burası bana korkunç bir yer oldu. Sansar denilen bir yaban hayvanı yüzünden artık ne bahçeye çıkabiliyorum ne camlarımı açabiliyorum. 11 tane sokak kedisi öldü. 3 tanesi benim sürekli bahçemde duran kedilerdi. 8 tane de üst tarafta bulanan otopark içinde sansar tarafından öldürüldü. Üst taraftan bahçeye gelerek kedilerimi öldürdü" dedi."O kadar korktum ki"Gece saatlerinde pencereden baktığında sansarı gördüğünü dile getiren Dokuz, "İlk başta insanların zarar verdiğini düşündüm. Mahalle hayvan sever bir yer ama insan yine de şüpheleniyor. Otoparka giderek bunu bir insan yaptı diye güvenlik kameralarına bakmak istedim. Kendilerini bana burada sansar olduğunu söylediler. Yavrularının da olduğunu söylediler. Bunlar normalde tavuk boğarmış. Yumurtayı sevdikleri için bahçesine yumurta koyduk. Birkaç gün önce gece saatlerinde kendi kedilerimin içerisinde bir huzursuzluk oluştu. Sanki koku almışlar gibi anladılar. Gece saat 2 idi. Perdeyi araladığımda bir baktım ki bahçeye geziniyor. O kadar korktum ki. Hayatımda ilk kez gördüm. Sonra baktım ki üst bahçeye doğru çıkıyor. Yavaşça video çektim. O kadar nefesimi tuttum ki kısa bir video çekebildim. Sonrasında ses yaptım. Belki daha gelmez diye. Zil taktım, ışık taktım hiçbiri işe yaramadı. Birkaç gündür gelmiyor. Ama gelmeyeceğini anlamına gelmiyor. Çünkü aralıklar bazen kendini yok ediyor sonra tekrar geliyor. Bütün kurumlara başvurduk. Bizden kendi başımıza bir şey yapmamızı istediler. Kapan kurup yakala dediler. Ben o hayvanı nasıl yakalıyım. Pencereden gördüğümde bile çok korktum" ifadelerini kullandı.