Eğitim Çağındaki Çocuklar Gaziler ve Şehit Yakınlarıyla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bahçelievler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, eğitim çağındaki çocukların gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya gelmesi amacıyla "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' programı düzenlendi.

Bahçelievler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı ve "Türkiye Yüzyılı" çerçevesinde Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler, gaziler ve şehit yakınlarıyla buluştu.

Programda, gaziler Ahmet Dalyaprak, Hüseyin Talaz ve Özcan Turgut, yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı, onların sorularını yanıtladı.