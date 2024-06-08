Madeni 5 TL tedavüle çıkıyor! Ön yüzünde 2 detay var

Resmi Gazete'nin son yayınına göre, 5 Türk Lirası nominal değerindeki yeni madeni paraların piyasaya sürülmesi kararı duyuruldu. Dolaşıma giren madeni paralar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kabartma portresini, "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresini ve "Türkiye Yüzyılı" amblemini taşıyor.

BAKANLIK PARANI BASILDIĞINI AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi.

PARANIN ÜZERİNDEKİ MOTİFLER DİKKAT ÇEKTİ

5 TL'lik yeni madeni paranın ön yüzünde, dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı bulunuyor. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken ortada Türkiye Yüzyılı logosu yer alıyor. Bunun solunda '5' rakamı, altta 'TÜRK LİRASI' yazısı ve yazının altında basım yılı bulunuyor. Paranın arka yüzündeyse, Atatürk rölyefi ve çevrede 'TÜRKİYE CUMHURİYETİ' yazısı görülüyor. Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi.