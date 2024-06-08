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Madeni 5 TL tedavüle çıkıyor! Ön yüzünde 2 detay var

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre, 5 TL değerindeki madeni paralar tedavüle çıkarıldı. Yeni paranın ön yüzünde Selçuklu yıldızı motifi ve Türkiye Yüzyılı logosu yer alıyor.

Resmi Gazete'nin son yayınına göre, 5 Türk Lirası nominal değerindeki yeni madeni paraların piyasaya sürülmesi kararı duyuruldu. Dolaşıma giren madeni paralar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kabartma portresini, "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresini ve "Türkiye Yüzyılı" amblemini taşıyor.

BAKANLIK PARANI BASILDIĞINI AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi.

Kağıt 5 TL devri sona eriyor, madeni paralar piyasaya sürüldü

PARANIN ÜZERİNDEKİ MOTİFLER DİKKAT ÇEKTİ

5 TL'lik yeni madeni paranın ön yüzünde, dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı bulunuyor. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken ortada Türkiye Yüzyılı logosu yer alıyor. Bunun solunda '5' rakamı, altta 'TÜRK LİRASI' yazısı ve yazının altında basım yılı bulunuyor. Paranın arka yüzündeyse, Atatürk rölyefi ve çevrede 'TÜRKİYE CUMHURİYETİ' yazısı görülüyor. Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Selçuklu Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

sade vatandaş:

madeni parayla sakız kibrit almak için beş lira yerine elli lira yüz lira çıkarılmalı

86
5
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Necati Nejdet:

Habere göre yeni çıkıyor bana döviz bürosundan bir ay önce verdiler elimde şuan

54
1
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Murat Kara:

hemen 10 TL nin de metali çıkmalı 500 ve1000 TL çıkarılmalı maalesef para pul oldu

38
2
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Gjerj Kastoroiti:

çıksa ne olur hiçbir hükmü kalmadı sayenizde

33
2
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Mustapha Kose:

ne hallere düştük .yazzik Türkiyeme

28
1
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Nurettin Emin YILMAZ:

Adamlar kendilerine Türkiye yüzyılı yapmışlar. Kiralik ev bulunamayan. Ev almanin hayal oldugu, araba almanin hayal oldugu, hiperenflasyon olan ülkede değiliz sanki. Biz mi yanlış ülkedeyiz acaba ??

17
1
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Ne Demeli:

Evet ne güzel geldiğiniz yere geri döndünüz 22 yıl sürdü süper yönettiniz memleketi gerçekten.

13
2
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Mustafa Engin:

Hazır eliniz değmişken 20 lik demir para da çıksın

7
4
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Orhan Özsoy:

Bir yıl oldu bu 5 tl. Çıkalı

4
0
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Mesut Karadaş:

100 TL in 10 TL ,10 TL gıdanın 100 olduğu bir ekonomide 5 tl lerle değil 500 TL , 1000 TL lerle uğraşılmalı..

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0
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