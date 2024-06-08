Başkanı kim oldu 2024? Ali Koç - Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe'de peş peşe gelen açıklamaların ardından başkanlık seçimi bugün başladı. 2018 yılından beri başkan olan Ali Koç ve 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım seçime iki aday olarak katılıyor. Fenerbahçe başkanlık oy sayımı kaç kaç, Ali Koç mu Önce Aziz Yıldırım mı?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK OY SAYIMI KAÇ KAÇ?

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

Oy sayısı 17.00'de sandıkların kapanması sonrası başlayacak.