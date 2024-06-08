Portekiz Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta? Portekiz Hırvatistan hangi kanalda?

EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Portekiz Hırvatistan maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Portekiz Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta? Portekiz Hırvatistan hangi kanalda?

PORTEKİZ HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Portekiz-Hırvatistan maçı, bugün saat 19:45'te başlayacak.

PORTEKİZ HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Hırvatistan arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

PORTEKİZ HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Portekiz Hırvatistan karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.