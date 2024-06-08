Danimarka Norveç maçı ne zaman saat kaçta? Danimarka Norveç hangi kanalda?

EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Danimarka Norveç maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Danimarka Norveç maçı ne zaman saat kaçta? Danimarka Norveç hangi kanalda?

DANİMARKANORVEÇ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Danimarka Norveçmaçı, bugün saat 20:30'da başlayacak.

DANİMARKANORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka ile Norveç arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

DANİMARKANORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Danimarka Norveç , karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı Kopenhag'da, Parken Stadyumu'nda oynanacak.