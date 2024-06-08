İspanya Kuzey İrlanda maçı ne zaman saat kaçta? İspanya Kuzey İrlanda hangi kanalda?

İspanya Kuzey İrlanda maç özeti! EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.İspanya Kuzey İrlanda maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor.İspanya Kuzey İrlanda maçı ne zaman saat kaçta?İspanya Kuzey İrlanda hangi kanalda?

İSPANYA KUZEY İRLANDAMAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İsviçre-Avusturya Maçı, 08 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 22:30'da başlayacak.

İSPANYA KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya ile Kuzey İrlanda arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport Plus, S Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.

İSPANYA KUZEY İRLANDA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İsviçre ve Avusturya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Palma de Mallorca'da, Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanacak.