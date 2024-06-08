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Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi uygulanacak

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Çin'den ithal edilen elektrikli araçlarda uygulanan yüzde 40 ek vergi artık tüm yakıt türlerindeki araçlar için geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli tüm araçlardan yüzde 40 ek vergi alınacak.

Yerli üretimi teşvik etmek ve dış ticaret açığını azaltmak amacıyla araç satın alımında yeni bir düzenleme yapıldı. 7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi uygulanacak. Bu vergi, artık benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli tüm araçlar için geçerli olacak.

Resmi Gazete'te yayınlanan yeni karara göre, 7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirilecek.

Ek gümrük vergisi; yüzde 40 ek vergi ile 7.000 dolar/adet seçeneklerinden yüksek olanı seçilerek uygulanacak.

TÜM YAKIT TÜRLERİNDEKİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Daha önce sadece elektrikli otomobillere uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisi, tüm yakıt türlerindeki araçlar için geçerli olacak.

İlave gümrük vergisi uygulaması; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87'nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak.

Uygulama, silindir hacmi fark etmeksizin; içten yanmalı motorla çalışan otomobiller ile elektrik motorlu otomobilleri ve elektrikli araç bataryalarını da kapsıyor.

TÜKETİCİLERİN TERCİHİ DEĞİŞEBİLİR

Özellikle Çinli markaların rekabet gücünü etkileyebilecek bu vergi artışı, tüketicilerin tercihlerini de değiştirebilir. Vergi artışının gerekçesi olarak, yerli üretimi teşvik etmek ve dış ticaret açığını azaltmak gösteriliyor.

Ancak, otomotiv sektörü temsilcileri, bu kararın tüketiciye yansıyacak fiyat artışlarına ve Çinli markaların Türkiye pazarındaki payının düşmesine neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Otomobil Finans Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (11)

Uğur Ayhan:

Sizin ben taa

80
11
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Turbo Levent:

TALİMAT İPLERİN SAHİBİ ABD DEN

yanıt23
yanıt5
Sokrates:

Avrupa'dan gelen araçlar içinde aynı vergiyi uygulayın madem dış ticaret açığından bahsediyorsunuz bu durum ABD nin tüm Avrupa ülkelerine dayattığı politika istersen yapma

60
3
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Abdullah Civelek:

Yazık çok yazık

41
5
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Nuri Aga:

Millet Çin arabası ucuz diye alıyordu iyi kötü.çevredehep görüyorduk özellikle CHERYY. Sizde Togg unuzu hesaplı verin millet alsın arkadaş. Yerli üretim araba bu kadar pahalı olur mu

40
1
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Koray dinç:

hava soluma vergisi almayı unuttunuz

15
0
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Nuri Aga:

Dur daa ona sıra var. Şimdi sırada köy evlerine ahır samanlık kargir bina onlara zorunlu afet sigortası yapaciiik.

yanıt1
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Sefa Altun:

Yuhhhhhhhhhhhhhhh bre artık.....

8
0
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Nuri Aga:

He Valla yuh.Altımda 2007 Bi Opel vaaa. Onu satıp Bi Cherry akak diyordum. Yattı bizim iş.

yanıt1
yanıt0
Tolga:

Maksat yerli üretimi tesvik etmek degil maksat bos kasalari doldurmak. Malesef kötü yönetimden dolayi iflas etmisiz Ülkenin 70 cent e ihtiyaci var o durumlara düsmüsüz, yazik cok yazik

1
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