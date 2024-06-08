İsviçre Avusturya maçı ne zaman saat kaçta? İsviçre Avusturya hangi kanalda?

EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İsviçre Avusturya maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. İsviçre Avusturya maçı ne zaman saat kaçta? İsviçre Avusturya hangi kanalda?

İSVİÇRE AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İsviçre-Avusturya Maçı, 08 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 19:00 başlayacak.

İSVİÇRE AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre ile Avusturya arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

İSVİÇRE AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İsviçre ve Avusturya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, St. Gallen'da, Kybunpark Stadyumu'nda oynanacak.