İsveç Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? İsveç Sırbistan hangi kanalda?

İsveç Sırbistan maç özeti! EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İsveç Sırbistan maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. İsveç Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? İsveç Sırbistan hangi kanalda?

İSVEÇ SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İsviçre-Avusturya Maçı, 08 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 19:00'da başlayacak.

İSVEÇ SIRBİSTANMAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya ile Kuzey İrlanda arasındaki Hazırlık maçı yayın bilgisi bulunmuyor.

İSVEÇ SIRBİSTANMAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İsviçre ve Avusturya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı Solna'da, Friends Arena Stadyumu'nda oynanacak.