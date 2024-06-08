Belçika Lüksemburg maçı ne zaman saat kaçta? Belçika Lüksemburg hangi kanalda?

EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Belçika Lüksemburg maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Belçika Lüksemburg maçı ne zaman saat kaçta? Belçika Lüksemburg hangi kanalda?

BELÇİKA LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Portekiz-Hırvatistan maçı, bugün saat 21:00'de başlayacak.

BELÇİKA LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika ile Lüksemburg arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BELÇİKA LÜKSEMBURG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İsviçre ve Avusturya, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı Brüksel'da, King Baudouin Stadyumu'nda oynanacak.